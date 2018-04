Leckeres aus aller Welt beim Schmankerl-Treff

22.04.2018, 10:12 Uhr

Bereits zum vierten Mal bieten internationale Köche in Lambach Gerichte aus ihren Heimatländern an.

LAMBACH. Unter dem Motto „Gemeinsam kochen, essen und plaudern“ lädt der Integrationsausschuss am Freitag, 4. Mai, zum vierten Internationalen Schmankerl-Treff ins Cafe Imres. Im Gastgarten kochen von 17.00 bis 20.00 Uhr in- und ausländische Familien traditionelle Speisen aus ihren Heimatländern, die verkostet werden können. So wurden in den letzten Jahren Köstlichkeiten aus verschiedenen Ländern wie Irak, Syrien, Mongolei, Kurdistan, Indonesien, Kroatien, Tschetschenien, Afghanistan, Tunesien und Österreich angeboten. Feinschmecker aller Nationen sind dazu eingeladen.