LJ Sattledt lädt zur 17. X-Plosion

20.07.2017, 17:38 Uhr

Der Sattledter Bauhof wird am 29. Juli wieder zur Partyzone.

SATTLEDT. Am 29. Juli geht die X-Plosion der Landjugend Sattledt in die mittlerweile 17. Runde. Der Bauhof Sattledt wird wieder zur Partyzone umfunktioniert. Am Mainfloor wird DJ Barnes, supported von DJ Mike Tusk, für Stimmung sorgen. Als Special erwartet die Besucher eine Weinbar von Pfarrprovisor Sigfried Eder mit Weinen aus der Stiftskellerei Kremsmünster. VVK-Bänder erhältlich bei allen LJ Mitgliedern und bei der Raiffeisenbank Sattledt. Beginn: 21.00 Uhr.