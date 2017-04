Mütter kulinarisch verwöhnen

25.04.2017, 13:31 Uhr

Natürlich gilt auch am Muttertag: "Liebe geht durch den Magen".

WELS. Der Muttertag wird in Österreich seit dem Jahr 1924 am zweiten Sonntag im Mai gefeiert. Mutter sein ist eine Lebensaufgabe. Viel zu oft wird das, was unsere Mütter im Alltag leisten, als selbstverständlich betrachtet. Am 14. Mai ist daher heuer der ideale Tag, sich ins Gedächtnis zu rufen, was unsere Mamas auf sich nehmen müssen, um das ganze Jahr für uns da zu sein. Blumen und ein selbstgemachtes Frühstück stehen seit jeher hoch im Kurs. Wer "Danke" sagen möchte, aber nicht über ausreichend Talent in der Küche verfügt, kann seine Mutter auch einfach ausführen. Mit den Angeboten der Welser Gastronomen liegt man sicher bei keiner Mama falsch. So bietet beispielsweise das Hotel Bayrischer Hof einen speziellen Muttertagsbrunch an. "Bei uns gibt es am 14. Mai alles, was das Mutter-Herz begehrt. Passend zum Mai bieten wir Spargel und frische Erdbeeren an und erweitern das Standardbuffet um zusätzliche Schmankerl wie Weißwurst, Lachsfilet, gefüllte Kalbsbrust und Schnitzerl", erzählt Inhaberin Alexandra Platzer. Auch im Welser Gösserbräu widmet man sich am 14. Mai den Müttern: "Neben dem Sonntagsmenü haben wir am Muttertag für alle Mamas eine Überraschung in Form von Eispalatschinken parat", verrät Anna Wanik.