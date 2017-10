MUSICALWAVES präsentiert HONK! Das Musical vom Anderssein

13.10.2017, 18:24 Uhr

HONK! Das mehrfach ausgezeichnete Musical von George Stiles und Anthony Drewe über H. C. Andersens „Hässliches Entlein“ in einer sehr berührenden und kurzweiligen Inszenierung.Mit viel Humor und ebenso vielen Anspielungen auf unsere moderne Gesellschaft folgen wir dem vermeintlichen Entlein Gnomy auf der Suche nach Anerkennung und nach sich selbst.Regie und Choreografie führt Peter Andreas Landerl, am Klavier spielt Stefanos Vasileiadis, Percussion spielt Jorge Ivan Ospina Yepes, die Kostüme kommen von Karin Waltenberger, das Bühnenbild von Ulrike Asamer. Die Gesamtleitung liegt in den bewährten Händen von Gabriele Mickla.Das Stück ist am Donnerstag, 26.10. um 19 Uhr, und am Samstag, 4. November um 15 und um 19 Uhr zu sehen. Karten gibt es bei Ö-Ticket, bei allen Raiffeisenbanken und in der Wels-Info.