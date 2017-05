Muttertag im Familienpark Agrarium

09.05.2017, 13:38 Uhr

Besondere Angebote warten auf alle Mütter

STEINERKIRCHEN. Mütter kommen an ihrem Ehrentag am 14. Mai ab 10.00 Uhr im Familienpark Agrarium in Steinerkirchen voll auf ihre Kosten. Alle Mütter in Begleitung eines Kindes werden mit einem Erfrischungsgetränk empfangen und dürfen sich aus den "Spenden" der Sponsoren ihr Lieblingsgeschenk auswählen. Es gibt Gutscheine der Unternehmen Roma Friseurbedarf, Boutique Sugo, Ara Schuhe, Adler Moden, Depot, Bauhaus, Billa, Thalia, Goldbox, Bipa, Jack & Jones, Bellaflora und Gärtnerei Topf.