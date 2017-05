Muttertagslesung mit Monika Krautgartner und „4 auf einen Streich“

03.05.2017, 12:21 Uhr

Das Motto lautet „Mutterglück und Tortenstück“

WELS. Die Hospizbewegung Wels Stadt/Land veranstaltet am 13. Mai um 15.00 Uhr in der Landesmusikschule Wels eine Muttertagslesung „Mutterglück und Tortenstück“. Auf unterhaltsame, tiefgründige und witzige Art erfreut die bekannte Mundartschriftstellerin Monika Krautgartner ihr Publikum mit Texten rund um das „Mutter sein“. Musikalisch umrahmt wird die Benefizveranstaltung von „4 auf einen Streich“. Die „Damen und Herren“ der Musikschule Wels Herminenhof sind zum zweiten Mal Teilnehmer beim Landeswettbewerb von Prima la musica und durchschnittlich dreizehn Jahre jung. Im Anschluss an die Lesung bittet die Hospizbewegung Wels Stadt/Land zu einer gemütlichen Jause bei freiem Kaffee- und Kuchengenuss. Der Erlös der Veranstaltung kommt der Hospizbewegung Wels/Stadt zugute. Eintritt: 20 Euro.