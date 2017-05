Nach "Stadtschreiberin" kommt "StaTTschreiberin"

04.05.2017, 12:16 Uhr

Das Netzwerke Freie Kulturszene Wels Pro.Viele organisiert per Crowdfunding eine Zwischenlösung für das Jahr 2017

WELS. In diesem Jahr wird es doch einen Stadtschreiber geben, allerdings unter dem Titel "StaTTschreiber/in". Das Netzwerk Freie Kulturszene Wels Pro.Viele vergibt ein Stipendium an einen zeitgenössischen Autor für die Laufzeit von 1. September bis 30. November. Die Initiative springt einmalig für die Stadt Wels ein. Nach Auslaufen der Finanzierung durch das Land OÖ (Agenda 21) wird das Projekt von der Stadt 2017 nicht realisiert. "Anstatt der Stadt Wels versuchen wir das Projekt auf die Beine zu stellen", sagt Dominik Samassa von der Initiative. "Wir wollen kein Jahr ohne Stadtschreiberin", so Dominika Meindl ebenso von Pro.Viele. Für 2018 gäbe es laut Meindl von Bürgermeister Andreas Rabl die Zusage, dass das Projekt seitens der Stadt wieder stattfinden kann.Die Ausschreibung für heuer läuft bereits, die Bewerbungsfrist endet mit 31. Mai. Ziel dabei ist, Literaten zu fördern, die in ihrer Arbeit über einen großen Gegenwartsbezug verfügen, künstlerische Eigenständigkeit aufweisen und in einen Austausch mit der Bevölkerung treten wollen. Erste Interessenten gibt es bereits. Die Auswahl trifft eine dreiköpfige Jury bestehend aus der Welser Stadtschreiberin 2016 Stefanie Sourlier, der HAK I-Lehrerin Katharina Ruck und dem Welser Autor und Musiker Stefan Sonntagbauer von der Band "Krautschädl".

Über Crowdfunding finanziert

Pro.Viele

Finanziert werden soll das Projekt durch Spenden, die zu einem Großteil über Crowdfunding lukriert werden. Benötigt wird die Summe von 7.500 Euro. Laut Samassa und Meindl gibt es zwei zusätzliche Großspender, die schon zugesagt haben. Ist das Crowdfunding-Projekt erfolgreich, kann Wels im Herbst 2017 den nächsten literarischen Gast begrüßen.Mithelfen kann man unter der Homepage www.stattschreiberin.at Beim Netzwerk Freie Kulturszene Wels Pro.Viele handelt es sich um den Zusammenschluss von 17 Kulturinitiativen.