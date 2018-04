30.04.2018, 08:28 Uhr

EP-Debüt im Alten Schlachthof.

WELS. Die Welser Rockband Adisdead veröffentlicht am 30. Mai 2018 ab 20.00 Uhr im Alten Schlachthof ihre erste EP mit dem Titel „Buy One – Get One!“. Helmut Budaker (Gesang und Gitarre), Christoph Froschauer (Bass) und Matthias Schlüsselbauer (Drums) haben schon zahlreiche Konzerte gespielt und waren mit den Welser Rock-Heroes von Krautschädl auf Tour.