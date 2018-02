AT

, Edtholz 24 , 4600 Thalheim AT

Hundeschule Thalheim-Lindenhof , Edtholz 24 , 4600 Thalheim AT

Am 21.2.2018 findet in der Hundeschule Thalheim-Lindenhof der nächste, vom Land Oberösterreich vorgeschriebene, Sachkundenachweis für angehende Hundehalter statt.



In diesem Vortrag werden von einem Kynologen und einem Tierarzt die wichtigsten Grundlagen zur Hundehaltung erläutert.



Ort: Hundeschule Thalheim-Lindenhof, Edtholz 24, 4600 Thalheim

Dauer: ca. 3 Stunden

Beginn: 19 Uhr

Anmeldung über die Homepage: www.hundeschule-thalheim.at