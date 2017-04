Saisonales trifft Traditionelles

25.04.2017, 13:34 Uhr

Karl Meggenhofer, Küchenchef im Welser Gasthaus zur Linde, hat für die Leser der BezirksRundschau Wels folgendes Menü zusammengestellt.

WELS. Frühlingszeit ist Spargelzeit: Im April haben die allseits beliebten grünen oder weißen Stangen auf unseren Tellern wieder Hochsaison.Denn Spargel gilt als der Klassiker unter den Frühlingsgemüsen. So nahm auch Linde-Küchenchef Karl Meggenhofer Spargel in sein Menü auf und serviert als Vorspeise frischen Marchfeldspargel an Bärlauch-Kürbiskernpesto mit Prosciutto. Der nächste Gang wird etwas deftiger. Es gibt Wiener Backfleisch mit Sauerrahmdip und Erdäpfel-Gurkensalat. "Wir bekennen uns bewusst zur traditionellen Küche. Überall gibt es heute Grillteller und dergleichen. Unser Hauptgang ist eine klassische Alt-Wiener Speise und diese Tradition soll nicht verloren gehen", erklärt Linden-Wirt Martin Bödecker. Zusätzlicher Vorteil: Wer Tafelspitz für eine Rindsuppe verwendet, kann mit diesem Gericht anschließend auch noch das Fleisch sinnvoll verarbeiten. Naschkatzen kommen dann in Form einer Rumzwetschken-Roulade auf ihre Kosten. Wer jetzt neugierig geworden ist, findet alle drei Gänge auf der saisonalen Karte im Gasthaus zur Linde.Ambitionierte Hobbyköche können sich mit den nachfolgenden Rezepten selbst ans Nachkochen machen.

Frischer Marchfeldspargel an Bärlauch-Kürbiskernpesto mit Prosciutto

Wiener Backfleisch mit Sauerrahmdip und Erdäpfel-Gurkensalat

Rumzwetschken Roulade

12 Stück MarchfeldspargelKristallzucker1 ZitroneKürbiskerneBärlauchOlivenölSalzErdbeerenSpargel schälen. Topf mit Wasser aufstellen, etwas Kristallzucker und den Saft einer Zitrone beigeben und den Spargel auf den Punkt kochen.Mit kaltem Wasser abschrecken. Kürbiskerne rösten und Bärlauch klein schneiden. Mit Olivenöl und einer Prise Salz pürieren.Den erkalteten Spargel auf einem Teller mit dem Bärlauch-Kürbiskernpesto marinieren und je zwei dünn geschnittene Scheiben Prosciutto neben den Spargel trapieren. Als Garnitur frische gefächerte Erdbeeren hinzugeben.600g TafelspitzEstragonsenfgeriebener KrenKristallzuckerWorchestersauceMehl1 EiSemmelbröselErdäpfelSalatgurkeEssigSalzZwiebelRindsuppeSauerrahmDen Tafelspitz kochen und anschließend kaltstellen und in Scheiben schneiden. Estragonsenf, Kren, Kristallzucker und Worchestersauce vermischen und den Tafelspitz auf einer Seite bestreichen. In Mehl, Ei und Semmelbröseln panieren und in heißem Öl goldgelb herausbacken.Gekochte Erdäpfel schälen und in Scheiben schneiden. Salatgurke schälen und blättrig schneiden. Erdäpfel mit Essig, Salz, Zwiebeln, Kristallzucker und Rindsuppe marinieren. Die geschnittenen Gurken unter den Kartoffelsalat mischen.Sauerrahm mit Kren, etwas Salz und Kristallzucker zu einer glatten Creme verrühren.250g Dörrzwetschken4 Eier50g Kristallzuckerhalbe Packung Vanillezucker100g Mehlhalbe Packung Backpulver0,5L SchlagobersLäuterzuckerSchokoraspelnDörrzwetschken drei Tage lang in Läuterzucker mit Rum einlegen.Backrohr auf 180 Grad vorheizen. Eier, Kristallzucker und Vanillezucker schaumig rühren. Mehl mit Backpulver vermischen und vorsichtig unter die Masse heben. Die Masse auf einem mit Backpapier belegten Backblech gleichmäßig glattstreichen und im vorgeheizten Backrohr goldgelb backen. Etwas abkühlen lassen und das Backpapier abziehen.Schlagobers mit Staubzucker und Vanillezucker steif schlagen und etwas vom Rumläuterzucker unterziehen. Roulade mit zwei Dritteln Obers bestreichen, die fein geschnittenen Rumzwetschken verteilen und die Roulade einrollen. Mit dem restlichen Obers außen bestreichen und mit Schokoraspeln verzieren.