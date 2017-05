Schweitzer Hypnoseexperte begeisterte in Marchtrenk

05.05.2017, 13:52 Uhr

Mit einigen Versuchen zeigte er im Laufe des Vortrages, was der Mensch anhand der Kraft seiner Gedanken erreichen kann. Er fesselte das Publikum mit der Erzählungen, wie er das erste Mal bewusst einen Menschen „gelesen“ hatte, denn dies konnte er bereits in sehr jungen Jahren. Er verstand es, anahand winziger Merkmale zu erkennen, wie sich jemand fühlte und es war ihm ein großes Anliegen dieses Können zu vertiefen und zu verbessern. Er wollte damit die Realität der Menschen verändern und zum Besseren wenden, etwas Positives bewirken.Palacios versuchte dem Publikum bewusst zu machen, wie stark wir unter anderem beeinflussen können, wie wir uns fühlen, indem wir uns selber motivieren oder uns Ziele setzen. Doch ein Ziel alleine ist nicht ausschlaggebend für eine aussichtsreiche Zukunft, auch das „Wie“ sollte man sich vor Augen führen, denn ein Ziel ohne Plan, so meinte auch Palacios, ist letztendlich nur ein Wunsch.Am Ende der ersten Hälfte des fast drei Stunden dauernden Vortrages „Die Kraft deines Unterbewusstseins - Wenn Gedanken dein Leben schaffen“ bat er eine freiwillige Person aus dem Publikum auf die Bühne. Dabei konnte man die Vorgehensweise betrachten, mit der er eine Person langsam in Trance versetzt und bereits nach wenigen Minuten entspannte sich die Freiwillige sichtlich und ließ sich von dem jungen Hypnoseexperten auf eine gedankliche Reise in ihre Vergangenheit begeben. Die Gäste waren von der Live-Demonstration begeistert. Zum Abschluss sprach Palacios dem Publikum seinen Dank aus und informierte über seinen nächsten Besuch in Österreich, bei dem er ein Wochenende lang ein Seminar über die Einführung in die Hypnose halten wird.