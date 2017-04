Sprechtage Wels/Thalheim 2017: "America first"

26.04.2017, 13:47 Uhr

Mit dabei sind Vortragende aus Literatur, Medien, Film und Wirtschaft

WELS/THALHEIM. "America first! USA – Das gelobte Land": Unter diesem Titel finden die Sprechtage Wels/Thalheim von 16.05. bis 11.06. statt. Auf die Besucher wartet ein interessantes Programm mit Vortragenden aus Literatur, Film, Medien und Wirtschaft. Eröffnen wird die Veranstaltungsreihe die renom­mierte Journalistin Anneliese Rohrer mit einem Vortrag zur aktuellen politischen Lage in den USA. Franz Schuh liest ausgewähl­te Texte US­-amerikanischer Autoren. Der renommierte österreichische Psychiater, Psychotherapeut und Neurologe Reinhard Haller befasst sich in seinem neuesten Buch "Die Macht der Kränkung" mit den weitreichenden Folgen von Kränkungen, die Menschen erlebt haben. In seinem Referat über US­-Präsident Donald Trump geht er der Frage nach, ob aktuelle poli­tische Akteure als „gekränkte Persönlichkeiten“ in ihrem Handeln maßgeblich beeinflusst sind und dadurch zu einer Gefahr für die Demokratie werden können. Sprachphilosophin Aloisia Moser, Volkswirtschaftsexperte Fried­rich Schneider und Chefredakteurin der Tageszeitung der Standard Alexandra Föderl­-Schmid werden im Museum Angerlehner zum Thema der Veranstaltungsreihe referieren und diskutieren. Die Autorin und bildende Künstlerin Teresa Präauer präsentiert literarische Impressionen, nachdem sie mehrere Monate als Writer in Residence am Grinnell College of Liberal Arts in den USA verbracht hat. Philipp Hochmair spielt Amerika von Franz Kafka. Das epochale Werk schildert zu Beginn des 20. Jahrhunderts hellsichtig die Figur des „Vertriebenen“. Die Geschichte eines Heimatlosen, dem Amerika nicht, wie Hunderttausenden von freiwilligen Auswanderern, zum Ort der Verheißung, sondern zum Land des sozialen Abstiegs wird. Ausgewählte Filme werden begleitend im Programmkino Wels gezeigt. Beim Poetry Slam im Medien Kultur Haus werden per­formative Dichter themenbezogen zu Wort kommen. Weitere Infos unter sprechtage-wels.at.