Tag der Kultur in Wels geht in seine dritte Runde

05.05.2017, 12:02 Uhr

Mehr als 60 Ausstellungen, Vorträge sowie musikalische, literarische und theatralische Darbietungen stehen auf dem Programm.

WELS. Nach den ersten beiden Auflagen 2013 und 2015 findet der Tag der Welser Kultur am 13. Mai ab 10.00 Uhr zum dritten Mal statt. 21 Plätze und Einrichtungen bieten in der ganzen Stadt Raum und Zeit für den Genuss der Vielfalt des Welser Kulturlebens. Auf dem Programm stehen bei freiem Eintritt mehr als 60 Ausstellungen, Vorträge sowie musikalische, literarische und theatralische Darbietungen. Auch 2017 gibt es einige Neuheiten: Das Festivalzentrum befindet sich im Stadttheater. Von 9.30 Uhr bis 16.00 Uhr stehen im Foyer Mitarbeiter der Dienststelle Kulturaktivitäten für Auskünfte zur Verfügung. Im Stadttheater findet die Eröffnungs- und Abschlussveranstaltung statt. Stark im Fokus des Programms steht der öffentliche Raum, hier vor allem die Fußgängerzonen in der Innenstadt. Kulturtrommler, Fanfarenbläser, Figurenspieler, Chöre und Kulturlotsen begleiten die Besucher auf der kulturellen Reise durch die Stadt und sorgen für Überraschungen. Die Galerien erfahren besondere Wertschätzung: Ein Rundgang führt durch die Innenstadtgalerien sowie zum Galeriehaus, zum Atelier Nepomuk und zur Nöfa. Das gesamte Programm finden Sie unter facebook.com/tagderkultur oder im Folder.