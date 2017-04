"Tatort Villa Bock": Theater-Tatort in Offenhausen

27.04.2017, 14:37 Uhr

Die Theatergruppe Offenhausen sorgt für Unterhaltung

OFFENHAUSEN. Die Theatergruppe Offenhausen spielt ab 5. Mai um 20.00 Uhr die Kriminalkomödie „Tatort Villa Bock“ von Daniel Kaiser. „Wie im Vorjahr haben wir wieder ein turbulentes Stück ausgewählt“, freut sich Organisatorin Renate Strasser. Die Titelrolle hat diesmal ihr Gatte Ronald Strasser. Insgesamt stehen bis zum 20. Mai sechs Aufführungstermine am Programm. „Das Sägewerk Offenhausen wird sich erneut zu einem perfekten Theatersaal verwandeln, die Premiere wird zudem von der Chaos-Combo musikalisch umrahmt“, sagt Obmann Dietmar Andessner, der sich mit einer fleißigen Gruppe um den Rahmen für einen perfekten Theaterabend kümmert. Infos und Karten unter theater.offenhausen.at beziehungsweise 0664 730 29763.

Das Stück

Spieltermine

Der Kriminalschriftsteller Hugo Bock hat eine turbulente Nacht vor sich. Vor Jahren hatte Hugo ein kleines Verhältnis mit Amanda Pool und wird von deren Ehemann deswegen erpresst. In dieser Nacht will der Erpresser das Geld holen. Hugo Bock hat aber einen Plan ausgearbeitet, wie er den Erpresser unschädlich machen will. Diesen Plan hat er in Form eines Buchmanuskripts seinem Freund Janos gezeigt, um dessen Meinung zu hören. Janos ist jedoch skeptisch, dass der Plan gelingt. Tatsächlich geht dann auch alles schief, was schief gehen kann. Das Chaos bricht über Hugo herein: Warum erscheinen plötzlich so viele fremde Personen in der Villa Bock? Warum wird Hugo Bock plötzlich für den Gärtner gehalten? Warum ist seine Frau die Gouvernante der Villa Bock, das Dienstmädchen seine Geliebte, der Freund Janos sein Vater und die Schwiegermutter die Köchin? Wer gibt sich als Hausherr aus? Fragen über Fragen, die eine Antwort dringend nötig machen. Zum Glück taucht ein Inspektor von der Kriminalpolizei auf. Dieser Herr Inspektor Fass kann sicher Licht ins Dunkel bringen. Doch halt! Ist Herr Fass wirklich ein Inspektor?Lügen über Lügen, bis die überraschende Wahrheit zum Vorschein kommt.5. Mai6. Mai12. Mai13. Mai19. Mai20. Mai, jeweils um 20.00 Uhr (Einlass 19.00 Uhr)