30.04.2018, 08:34 Uhr

Thilo Seevers Ensemble in Wels

WELS. Am 8. Mai um 20.00 Uhr tritt das Thilo Seevers Ensemble in der Musikwerkstatt Wels im Alten Schlachthof auf. Das Trio aus Thilo Seevers (Piano), Ivan Robar Krizic (Bass) und David Dresler (Drums) fand sich an der Grazer Kunstuniversität zusammen und veröffentlichte im Mai 2016 das Debütalbum "Dancing Lights".

Die Kompositionen von Thilo Seevers schöpfen aus einer Vielfalt musikalischer Vorbilder wie etwa Lester Young, Kendrick Lamar, Maurice Ravel oder Charles Mingus und werden von der Band in konstruktivem Miteinander weiterentwickelt. Das Ergebnis sind sogenannte Tunes (Melodien), die Komplexität und einfache Schönheit vereinen.

