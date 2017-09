Tolle Stimmung beim Herbstfest des Einkaufszentrums Muldenstraße in Linz

30.09.2017, 20:06 Uhr

Die 3. Auflage des Herbstfestes in einem angenehmen Ambiente überzeugte mit einem sensationellen Programm: So waren bei der Modenschau von „Seconda Mano“ die neuesten Herbst- und Wintertrends zu bewundern. Boutique-Besitzerin Petra Hinger bietet in ihrem Geschäft hochwertige Second-Hand Markenmode an. Für tolle Stimmung sorgten die Muts Kids aus der Solarcity. Der Verein hat sich die Ausbildung von Jugendlichen im Bereich Tanz und Musik zum Ziel gesetzt und die Show der Kids konnte sich sehen lassen.Ein Highlight war der Auftritt von Laura Kamhuber. Sie ist die erfolgreichste österreichische Musikinterpretin auf „YouTube“, ihre Musikvideos haben es bereits auf über 100 Millionen Klicks geschafft. Die Interpretin ist ein neuer Stern am Musikhimmel und startete ihre Karriere in der TV-Show „The Voice Kids“. Das 18jährige Ausnahmetalent war schon bei der „Starnacht“ oder dem „Musikantenstadl“ zu Gast und trat mit Stars wie Andrea Berg, Hansi Hinterseer oder Andy Borg auf.Zum Abschluss des Herbstfestes gab es dann einen besonderen Moment: Die beliebte Band „Traumfabrik“ aus Linz gab im Rahmen des Festes ein Comeback. Die bekannte Band war seit Jahren nicht mehr aufgetreten. Die Musiker wurden bei ihrem vielumjubelten Revival von zahlreichen Fans begleitet und sorgten mit ihren Partyhits für eine tolle Stimmung.Bei der Feier gesichtet: Gemeinderat Wolfgang Steiger; WKO-Bezirksstellenleiter Thomas Denk; Johann Eisner, Geschäftsführer WAG Linz; Anke Merkl vom Magistrat Linz; Brigitte Adam von der Wirtschaftskammer; der Obmann des Linzer City-Ring Werner Prödl und „Miss Rosengarten“ Sabine Weiler von Weiler Shows.Bildtexte: (Fotos honorarfrei, Fotonachweis Cityfoto)Bild 1: Thomas Denk - WKO Linz; Brigitte Adam - WKO Linz-Stadt; Gemeinderat Wolfgang Steiger; Anke Merkl - Magistrat Linz); Werner Prödl - Obmann City-Ring und Johann Eisner von der WAG Linz (v. li. n. re.) feierten ein tolles HerbstfestBild 2: „Youtube“ - Star Laura Kamhuber mit Werner Prödl (Obmann Linzer City-Ring) und Anke Merkl vom Magistrat Linz (v. li. n.re.)Bild 3+4: Die Modeschau von Seconda Mano begeisterte die BesucherBild 5: Laura Kamhuber bei ihrem Auftritt in LinzBild 6: Die Mute Kids boten eine sensationelle TanzshowBild 7: Werner Prödl konnte Lydia Just vom Tierheim Linz den Reinerlös der Tombola in Höhe von 525 Euro übergeben