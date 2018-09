Tolles Programm beim Herbstfest im Zentrum Muldenstraße am 13. Oktober 2018

05.09.2018, 11:38 Uhr

SchuhplattterInnen „Waldinger Wadlschnoiza“ tanzen aufDas Herbstfest im Zentrum Muldenstraße ist für viele Gäste bereits ein Fixtermin im Veranstaltungskalender. Heuer können die Veranstalter ein besonderes Programm bieten: Gleich zur Eröffnung gibt es einen echten Hingucker: Die SchuhplattlerInnen der Waldinger Wadlschnoiza. Sie platteln, was das Zeug hält, ganz nach ihrem Motto „Lieber Hosenträger als gar keinen Halt“.Schlager-Star Manuel Eberhardt in Linz zu GastDanach werden die Herzen der Musikfans höher schlagen: Mit dem Auftritt von Schlager-Star und Stimmungsmacher Manuel Eberhardt werden die Fans der volkstümlichen Musik und Schlager voll auf ihre Kosten kommen. Diese Musikrichtungen sind sein Metier, und seine "weiße Steirische" – sein Herzensstück – darf bei keinem Auftritt fehlen.Trachten-Modenschau im Zentrum MuldenstraßeEin ganz besonderes Highlight des Herbstfestes ist die Trachtenmodenschau von „Freiwild-Design“. Das Unternehmen zeigt die neuesten Trends der Trachtenmode: Vom Dirndl oder Trachtenkleid bis zu Lederhosen oder Trachtenanzug.Als besonderes Highlight gibt die Band „Traumfabrik“ an diesem Tag wieder ein Revival. Die beliebte Band aus Linz mit insgesamt sechs Musikern wird ab 18 Uhr mit ihren Partyhits aus den letzten 4 Jahrzehnten für tolle Stimmung sorgen.Beim Riesenroulette warten darüber hinaus tolle Preise vom Casino Linz und aus den Geschäften im Zentrum Muldenstraße auf die Gewinner.Auch für Speis und Trank ist gesorgt; Bier vom Fass, edle Weine und kulinarische Schmankerl für den Hunger zwischendurch warten auf die Gäste.Alle Infos unter www.zentrum-muldenstrasse.at.Bildtexte: (Fotos honorarfrei, Fotonachweis Zentrum Muldenstraße)Bild 1: Die Waldinger Wadlschnoiza bieten eine tolle TanzshowBild 2: Schlager-Star Manuel Eberhardt wird die Besucher begeisternBild 3: Das Herbstfest erfreut sich großer Beliebtheit