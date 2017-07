Vierte Sautrogregatta in Buchkirchen

20.07.2017, 11:33 Uhr

Am Buchkirchner Pfarrerteich wird am 29. Juli einmal mehr der schnellste Sautrog gesucht.

BUCHKIRCHEN. Am 29. Juli lädt die Landjugend Buchkirchen bereits zum vierten Mal zur altbewährten Sautrogregatta ein. Die Location ist wie gewohnt in Buchkirchen am Pfarrerteich. Die Veranstaltung beginnt um 17.30 Uhr. Das Rennen mit den Sautrögen startet um 19.00 Uhr.Für das leibliche Wohl wird bestens gesorgt sein. Umrahmt wird die Veranstaltung durch die "Bradlpartie Buchkirchen". Nach der Siegerehrung des schnellsten Sautroges darf auf der Sautrogparty mit DJ "TopDrop" noch ordentlich gefeiert werden.