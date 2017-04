Vom Schultalent zur Opernsängerin

25.04.2017, 13:25 Uhr

Mezzosopranistin Michaela Selinger gehört zu den international gefragten Sängerinnen ihres Fachs.

BEZIRK/MOSKAU. Michaela Selinger war schon immer ein musikalisches Mädchen, denn in ihrer Familie hatte die Musik stets einen hohen Stellenwert. So entdeckte die Bachmanningerin, die auf einem Hof groß geworden ist, früh ihr Talent. Bereits zu Schulzeiten stach sie im Musikunterricht am WRG Wels heraus. Ihr damaliger Musiklehrer Arno Malik motivierte sie nach der Unterstufe dazu, sich für das Adalbert Stifter Gymnasium in Linz zu bewerben. Sie schaffte die Aufnahmeprüfung. Danach studierte sie Gesang an der Universität für Musik in Wien, wo sie die Liedklassen von Walter Berry und Robert Holl besuchte. Eine weitere Station in ihrer Ausbildung war das Konservatorium in Basel. Dort nahm sie an Meisterklassen von René Jacobs teil. Heute gehört Michaela Selinger zu den international gefragten Sängerinnen ihres Fachs. Die Mezzosopranistin, die derzeit freiberuflich mit ihrem Lebensgefährten in Berlin lebt, ist gleichermaßen auf Opern- wie auch auf Konzertbühnen aktiv.

Oktavian: Größte Opernrolle

Konzert in der Heimat

Einen Namen machen konnte sich die Sängerin vor allem durch Engagements am Grand Théâtre de Genève in Genf, am Landestheater Innsbruck, am Stadttheater Klagenfurt, an der Staatsoper Wien und am Essener Aalto-Theater. Darüber hinaus blickt sie auf Auftritte in den USA mit dem Chicago Symphony Orchestra und an der römischen Accademia di Santa Cecilia zurück. Zu ihrer Konzerttätigkeit zählen Auftritte mit der Camerata Accademica Salzburg, der Staatskapelle Halle und der Wiener Akademie. Gastspiele in der vergangenen Saison 2015/16 führten sie an die Opéra de Lyon, an die Nationaloper Warschau sowie zu den Salzburger Festspielen. Kürzlich sang sie erstmals mit dem London Philharmonic Orchestra und Vladimir Jurowski in Mahlers 8. Sinfonie. Im Moment probt sie in Moskau für ihre wichtigste und größte Opernrolle "Oktavian" im Stück "Der Rosenkavalier", das im Bolschoi Theater Moskau zu sehen ist.Am 5. Mai, um 19.30 Uhr, gibt Selinger ein Konzert in der LMS Wels. Dafür reist sie extra in ihr Heimatland. Am Programm stehen Werke von Robert Schumann, Johannes Brahms, Hugo Wolf, Gustav Mahler und Alban Berg. Clemens Zeilinger begleitet sie am Klavier. Karten: Wels Info, oeticket.com, AK.