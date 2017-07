WAKS-Gewinnspiel: 2 Karten für "Skurriles Oberösterreich" gewinnen

17.07.2017, 11:36 Uhr

Mit Ali Andress eine andere Sichtweise auf Oberösterreich werfen.

WELS. Ali Andress, der prämierte oberösterreichische Filmemacher und international bekannte Multi-Instrumentalist präsentiert am 28. Juli ab 20.00 Uhr im Rahmen von WAKS 2017 seine besten TV-Beiträge aus Oberösterreich auf großer Leinwand. Mit Kameraeinstellungen und behutsamen Perspektiven kommt Ali Andress mit den Protagonisten der jeweils fünf- bis 15-minütigen Videobeiträge ins Gespräch und lässt sie über das jeweilige Filmthema frei erzählen. Er gibt dem Betrachter dadurch die Möglichkeit einen Blick hinter das Geschehen zu wagen, die Zwischentöne wahrzunehmen und sich selbst ein Bild zu machen. Es eröffnen sich so völlig neue Betrachtungsweisen und skurrile Einblicke in unser näheres, vermeintlich vertrautes Umfeld. Die Videobeiträge tragen Titel wie: „Beim Totengräber“, „Im Fitnesscenter“ oder „Bei den Dauercampern“. Zusammengefügt werden die einzelnen Videobeiträge durch musikalische Überleitungen und Live Musik-Einlagen des Musikvereins Haibach ob der Donau.

