Welserin stellt bei Biennale di Venezia aus

05.05.2017, 12:25 Uhr

Christine Bauers Werke sind im Palazzo Mora zu sehen

BEZIRK. Am 17. Mai eröffnet in Venedig zum 57. Mal die renommierte, internationale Kunstausstellung Biennale di Venezia, mit dabei ist auch die gebürtige Welserin Christine Bauer. Eine Auswahl ihrer Werke ist bis 26. November im Palazzo Mora zu sehen. Die 1951 geborene Künstlerin arbeitet mit verschiedenfarbigen Erden aus aller Herren Länder und erschafft daraus Bilder und Skulpturen. Sie hat neben Österreich bereits in Italien, Tschechien, Deutschland, Australien, Japan und im Iran ausgestellt.Ihrer Geburtsstadt Wels ist Bauer auf vielfältige Weise verbunden geblieben. Sie ist Mitglied der Künstlergilde Wels, hat ihr Atelier seit 2014 in der Maria-Theresia-Straße in der ehemaligen Fritsch-Mühle, stellt immer wieder in Welser Galerien aus und hat sich unter anderem an der Landesausstellung "Zeit" 2000 im ehemaligen Minoritenkloster beteiligt.