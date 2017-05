Wenn Gärten zum politischen Raum werden

08.05.2017, 12:26 Uhr

Vergangene Woche gingen die Vorbereitungsarbeiten der Künstlertruppe Club Real für ihr Projekt "Gartenpolitik" über die Bühne

MARCHTRENK. Vier Gärten und Gartenbesitzer und ihr Herrschaftsstil, ihre Regierungsformen und -praktiken sollen im Rahmen des Projekts beim Festival der Regionen in Kurzfilmen porträtiert werden. Die Gärten werden dabei als Mikrostaaten betrachtet, mit eigenem Grenzregime, Asylpolitik, Regeln für das Zusammenleben von menschlichen und nicht menschlichen Lebewesen und dem entsprechenden Umgang mit „ungebetenen Gästen“.Am vergangenen Wochenende fanden dazu die Vorbereitungsarbeiten, die sogenannten "Gartenverfassungsspiele" statt. Gemeinsam mit Marchtrenker Gartenbesitzern wurden die Herrschaftsformen für ihre Gärten festgelegt. Die Gartenbesitzer konnten die Rolle des Königs, Fürsten, Kanzlers, Diktators oder „Gleiche unter Gleichen“ wählen. In spielerischen Gesprächsrunden standen die frischgebackenen Gartenoberhäupter den von Club Real verkörperten Gartenbewohnern wie etwa der Karotte, dem Gartenschläfer oder der indischen Laufente gegenüber. Viele Fragen stellten sich und mussten ausverhandelt werden: Wer lebt im Garten? Wer trifft Entscheidungen im Garten und wie und von wem werden sie ausgeführt? Gibt es eine Gartenordnung, ein Gartenrecht? Was ist erlaubt/verboten/verpflichtend?Die entstandenen Film- und Tonaufnahmen dienen als Grundlage für Filmportraits über die einzelnen Gärten und deren Herrschaftsformen, die beim Festival als Installationen gezeigt werden. Ziel von „Gartenpolitik“ ist der Bewusstseinsprozess, einen Garten als politischen Raum zu begreifen. Beim Festival der Regionen werden Club Real und die Gartenbewohner die Gründung der „Gartenstaaten“ mit eigener Verfassung feierlich begehen.