Vertiefende Mitmach-Experimente mit optischer Bank, Linsen und Farben





Wie bestimmt man die Dioptrienzahl einer Brille? Was ist eine Sammel-, was eine Zerstreuungslinse? Wie groß bin ich im Spiegel und wie sind Verkehrsspiegel gekrümmt? Was verrät uns unser Handy über die Farbmischung des Lichts? Und wie baut man sich ein einfaches Fernrohr?

Altersempfehlung: 12 – 15 Jahren€ 15.-1 Workshop nach Wahl inkl. Tageseintritt in die Dauer- und Sonderausstellung "Abenteuer Informatik": (ohne Eintritt in die Ausstellung)jeweils € 12.-Eltern sind im Workshop ebenfalls herzlich willkommen!