Informatik-Grundlagen zum Angreifen



Was ist ein Algorithmus? Was ist das Binärsystem? Wie funktioniert eine Binär-Uhr? Wie rechnet ein Computer? Wo liegen die Grenzen der Rechner-gestützten Problemlösung?Das alles erfährst du in einer spannenden Führung durch unsere Sonderausstellung!Altersempfehlung: 12 – 104 JahreDie Führung ist kostenlos und es ist keine Anmeldung erforderlich!Weitere Informationen unter: Welios