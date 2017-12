Winterprogramm: Kids-Coding mit der Roboter-Biene

Der Bee-Bot, also die Roboter-Biene, wird mittels simplen Befehlen durch einen Parcours gesteuert. Dabei sind Lösungen mittels Coding in der Verkehrserziehung oder Raumorientierung das Ziel.Dieser Einstieg in das Thema Coding kann bereits im Volksschulalter erfolgen.Altersempfehlung: 7 – 12 Jahren

€ 15.-1 Workshop nach Wahl inkl. Tageseintritt in die Dauer- und Sonderausstellung "Abenteuer Informatik"(ohne Eintritt in die Ausstellung)jeweils € 12.-Eltern sind im Workshop ebenfalls herzlich willkommen!