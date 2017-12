Winterprogramm: Robotik für Einsteiger I

Micro:bit – ein Winzling, der ganz schön was kann





Der Micro:bit ist ein kleiner Computer, der von den Firmen Microsoft, Samsung und der BBC entwickelt wurde. Er wird in mehreren europäischen und asiatischen Ländern in millionenfacher Zahl an Schulen und in Creative-Labs verwendet.Die Kinder erschaffen Projekte wie z.B. eigene Schrittzähler, einfache Uhren oder kleine Roboter. Wer zu Hause weiterarbeiten will, kann den Folgeworkshop "Robotik für Einsteiger II" besuchen und weiters diesen Computer auch um 25 € erwerben.

Altersempfehlung: 11-14 Jahren€ 15.-1 Workshop nach Wahl inkl. Tageseintritt in die Dauer- und Sonderausstellung "Abenteuer Informatik"(ohne Eintritt in die Ausstellung) jeweils € 12.-Eltern sind im Workshop ebenfalls herzlich willkommen!Weitere Informationen und Anmeldung unter: Welios