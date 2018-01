Zwei neue Ausstellungen im Museum Angerlehner

22.01.2018, 05:30 Uhr

Peter Baldinger und Johannes Deutsch stellen einen Auszug ihres Schaffens aus.

THALHEIM. Am 21. Jänner wurden im Museum Angerlehner gleich zwei neue Ausstellungen im Obergeschoss eröffnet. Den Anfang macht Peter Baldinger mit "Facing the Renaissance". Die Präsentation zeigt vor allem die Auseinandersetzung des Künstlers mit den alten Meistern. Neben ausgewählten Werken aus den letzten drei Jahrzehnten sind auch eigens für die Ausstellung entstandene, großformatige Paraphrasen auf den „Cucina-Zyklus“ von Paolo Veronese zu sehen. Außerdem präsentiert das Museum Angerlehner den Bildzyklus „Der Raub der Proserpina“ von Johannes Deutsch. Die Ausstellung zeigt eine umfangreiche Werkserie der letzten fünf Jahre, in welcher eine Überblendung von Thematiken aus der Antike und der Gegenwart entwickelt wurde.