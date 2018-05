"Hui statt pfui“: Wirf‘ nix raus!

06.05.2018, 16:49 Uhr

300 Kilogramm Müll gesammelt

Bad Wimsbach-Neydharting. Am 7. April lud der Umweltausschuss der Marktgemeinde Bad Wimsbach-Neydharting zur Flurreinigungsaktion. Im gesamten Gemeindegebiet schwärmten Freiwillige aus, um den Unrat zu sammeln. Zahlreiche Vereine, die Volksschulkinder und andere ehrenamtliche Engagierte opferten ihre Zeit. Wie jedes Jahr gab es auch heuer leider wieder genug zu tun. Die acht- und gedankenlos weggeworfenen Sachen wie Aludosen, Kaffeebecher, Jausensackerl und vieles mehr, hätten in jedem Restmüllbehälter oder Müllkübel Platz. Ein Dankeschön gebührt allen fleißigen Müllsammlerinnen und -sammler! Der Tourismusverband lud alle zur Jause ein.Der Umweltausschuss markierte im Vorfeld der Flurreinigungsaktion auch neuralgische Punkte neben der Straße mit den „Gelben Pfeilen“ des Bezirksabfallverbandes (BAV). So realisieren hoffentlich mehr Menschen, dass die Natur kein Müllsammelplatz ist!