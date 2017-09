Selmarina startet in der Schmidtgasse 18 in Wels

29.09.2017, 06:45 Uhr

Als Drogistin und Kosmetikerin mit Spezialausbildungen für Hautprobleme im Gesicht und Körperbereich kennt Selma Riener die Gesundheits- und Schönheitsbranche in allen Facetten. Nach ihrer Lehre führte sie sechs Jahre lang in Eferding ein eigenes Geschäft, wobei die Behandlungen und Produkte speziell auf jedes Hautproblem abgestimmt wurden. Jetzt startet die Unternehmerin in Wels mit dem Geschäft Selmarina mit hochwertigsten Produkten und Behandlungen durch. Um diese hohen Ansprüche zu verdeutlichen, lässt sich das Unternehmen auch freiwillig jedes Jahr biozertifizieren. Insgesamt umfasst das Sortiment 180 verschiedene Gesundheits- und Schönheitsprodukte.Bildtext:Geschäftsführerin Selma Riener (re.) und ihre Mitarbeiterin Andrea Unger (li.) bieten in der Schmidtgasse 18 in Wels hochwertigste Gesundheits- und Schönheitsprodukte