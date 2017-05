Buntes Fest der Kulturen in Wels

08.05.2017, 15:14 Uhr

Die Veranstaltung im Zeichen des Miteinander Feierns gegen Vorurteile und Rassismus war wieder ein voller Erfolg

WELS. Die Volkshilfe FMB veranstaltete in Kooperation mit der Stadt Wels am 7. Mai das Fest der Kulturen. Erstmals fand es in der Stadthalle und im Volksgarten statt. Etwa 2.000 Besucher wurden verzeichnet. „Der neue Veranstaltungsort wurde sehr gut angenommen. Die Zusammenarbeit unter den einzelnen Kulturvereinen war sehr gut – das gilt auch für die Stimmung während des gesamtes Festes“, zieht Christian Schörkhuber, Geschäftsführer der Volkshilfe FMB Gmbh zufrieden Bilanz. Im Mittelpunkt stand auch diesmal das Miteinander von Welser jeder Herkunft sowie der kulturelle und kulinarische Genuss. Traditionelle Musik und Tänze gehörten ebenso zum Event wie ein buntes Kinderprogramm. Für gute Stimmung sorgten unter anderem Wös Blech und die "Balkanband" Akustika.

Fotos: Gerhard Humer