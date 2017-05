Fachschule Mistelbach erkundet das Innviertel

12.05.2017, 00:25 Uhr

dieses Jahr ins Innviertel. Am Vormittag stand die Firma Innpopis der Familie Schrattenegger in Mehrnbach auf dem Programm. Die heimische Produktion von Popcorn ohne Konservierungsstoffe begeisterte die SchülerInnen - besonders die Verkostung (Popcorn mit Salz, mit Zartbitterschokolade, mit Milchschokolade sowie mit echtem Erdbeer- und Himbeerfruchtpulver) war ein wahrer Genuss!Anschließend ging es weiter zum Erlebnisberg Luisenhöhe in Haag am Hausruck. Dort wanderten die Mistelbacher und Mistelbacherinnen den Weg der Sinne und - bei immer schöner werdendem Wetter - hinauf zur Luisenhöhe. Im Hochseilgarten bewegten sich die Jugendlichen dann zwischen den Baumwipfeln in den unterschiedlichen Schwierigkeitsstufen und Höhen, den Abschluss bildete eine Fahrt mit der Sommerrodelbahn. Gut gelaunt ging es im Anschluss wieder zurück in die Fachschule Mistelbach.