HAK 2 Wels auf der Messe Jugend und Beruf

12.10.2017, 21:28 Uhr

Alljährlich präsentierten sich die oberösterreichischen Handelsakademien auf der Messe für Beruf und Ausbildung in Wels

. Interessierte Jugendliche und deren Eltern erhielten Informationen und wertvolle Tipps für die Aufnahme an einer höheren Schule.Die Entscheidung über die weitere Schullaufbahn gestaltet sich bei dem vielfältigen Angebot auf der Messe immer schwieriger. Aktuelle Schüler der HAK/HAS OÖ und deren Professoren berieten über die einzelnen Ausbildungsschwerpunkte und dem damit verbundenen Qualifikationserwerb. Eine häufig gestellte Frage, war die, nach den beruflichen Chancen. HAK/HAS- Absolventen sind sehr gefragt. Die Ausbildung ist vielseitig, da in einer berufsbildenden höheren Schule, sowohl die Allgemeinbildung als auch die Vorbereitung auf den beruflichen Alltag nicht zu kurz kommen.Um richtig HAK-Luft zu schnuppern, wird empfohlen, einen Schnuppertag in den Wunschschulen zu vereinbaren.