06.05.2018, 16:53 Uhr

Bad Wimsbach-Neydharting. Das Motto des Frühjahrskonzert der Trachtenmusikkapelle Bad Wimsbach-Neydharting (TMK) könnte „Musik verbindet Generationen“ gewesen sein. Am 7. April luden die Musikerinnen und Musiker unter der Leitung von Kapellmeister Kons. Werner Parzer in den Turnsaal der Volksschule. Doch nicht nur das Programm auch die Akteure waren abwechslungsreich. Das Konzert verband Generationen und Vereine. Und wie sollte es anders sein: Wo das Gemeinsame im Vordergrund steht, gelingen ausgezeichnete Ergebnisse!



Das Jugendblasorchester Young Symphonic' der drei Musikvereine aus Bad Wimsbach-Neydharting, Fischlham und Steinerkirchen eröffneten den Konzertabend. Andrea Oberndorfer leitete zum zweiten Teil über, den die Trachtenmusikkapelle auf höchstem Niveau und äußerst abwechslungsreich darbot. Nach dem rasanten Stück "Festival Bells" von Thomas Doss ging es mit der Sinfonischen Dichtung "Mechanism"von Benoit Chantry weiter. Mit "Praise Jerusalem!" von Alfred Reed, einem Meister der Literatur für Blasorchester, beendete die Trachtenmusikkapelle den zweiten Teil des Konzertabends.Abwechslungsreiche Stücke und Moderatoren

Goldmedaille und höchste Punkteanzahl bei Konzertwertung



Zu den abwechslungsreichen Stücken gesellten sich auch verschiedene Moderatoren. Flora Aitzetmüller, Lena Bauer, Michael Forstinger und Valerie Offenhauser machten die Entrées - ganz im Sinne von "Musik verbindet Generationen"!Nach der Pause ging es im dritten Teil dynamisch mit "The March from '1941'" von John Williams weiter. Mit großer Spannung warteten die zahlreichen Gäste auf das Medley "Lieder die wie Brücken sind" von Rolf Zuckowski. Gemeinsam mit dem Blasorchester entführten der Kinderchor "The Little Message" und der Jugendchor "Young Message" in die verbindende Welt der Musik. Ein weiterer Höhepunkt war "Varied Mood" von Ray Woodfield mit einem Solo für Euphonium, gespielt von Thomas Aitzetmüller. Das frühlingshaft erfrischende Konzert beendete die Filmmusik "Independence Day" von David Arnold. Das Publikum forderte mit begeistertem Applaus eine Zugabe, die tatsächlich kam. Der Kinderchor bot gemeinsam mit den Musikerinnen und Musikern zwei alte Kinderlieder dar.Die Stücke des zweiten Teils präsentierte die Trachtenmusikkapelle Bad Wimsbach-Neydharting auch bei der Konzertwertung am 14. April im Veranstaltungszentrum Gunskirchen. Beachtliche 97,20 Punkten in der höchsten Wertungsstufe E und eine Goldmedaille zeichneten die hervorragende Darbietung aus. Die TMK erzielte damit die höchste Punkteanzahl aller teilnehmenden Kapellen! Obmann Klaus Heitzinger und Kapellmeister Kons. Werner Parzer sowie die Musikerinnen und Musiker freuten sich sehr über das ausgezeichnete Ergebnis.