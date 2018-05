ÖVP Wels-Land: Jakob Auer erhielt Maibaum

03.05.2018, 17:30 Uhr

Die ÖVP Wels-Land überraschte ihren Ehrenparteiobmann mit der höchsten Auszeichnung.

FISCHLHAM (mr). Jakob Auer erhielt von der ÖVP Wels-Land die höchste Auszeichnung: einen Maibaum. Auer war 34 Jahre Vertreter der Region im Nationalrat, 30 Jahre Bürgermeister in Fischlham und stand 21 Jahre an der Spitze der Bezirkspartei.Am 28. April stellten die Mitglieder der Bezirksparteileitung – darunter Bürgermeister Franz Steininger, Gemeindeparteiobleute sowie Gemeindevertreter – und der Bauernbund Fischlham mit rund 60 Helfern, Bagger und Kran den Maibaum auf. Der Baum ist 25 Meter lang und hat einen Durchmesser von 45 Zentimetern an der dicksten Stelle. Bezirksparteiobmann Klaus Lindinger und Ehrenparteiobmann Walter Aichinger dankten im Namen der gesamten ÖVP Wels-Land für den jahrzehntelangen Einsatz. Waltraud und Roland Hangler haben den Baum gespendet.