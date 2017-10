Oö. Landespreis für Umwelt und Nachhaltigkeit geht an die HAK 1 Wels

06.10.2017, 18:40 Uhr

In der Kategorie Schulen ging der Preis an die HAK 1 Wels für das EU-Projekt GREEEN, das die engagierten Lehrkräfte Christian Buksnowitz und Karin Hummer seit drei Jahren mit unterschiedlichen SchülerInnengruppen umsetzen. GREEEN steht für Green Environment Education European Network. Im Rahmen dieses Projekts wurde ein internationales Netzwerk im Bereich Klimaschutz aufgebaut. Dadurch wurde einerseits das Umweltbewusstsein der Schülerinnen und Schüler gestärkt, anderseits profitierten sie von den internationalen Erfahrungen, die sie bei diesem Projekt sammeln konnten.Besonders stolz auf den Preis ist natürlich Direktor Alois Hochreiner, da es in der HAK 1 Wels sogar ein eigenes Wahlfach Umweltmanagement gibt und der Umwelt- und Klimaschutz insgesamt einen hohen Stellenwert einnimmt.