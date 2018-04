Prosecco-Verkostung im Seminarhof Silbersberg

22.04.2018, 18:35 Uhr

"Italienischer Abend" in Pichl bei Wels.

PICHL. Die Eigentümer Hans-Georg und Maria Wimmer luden am 20. April in ihren neuen Seminarhof Silbersberg in Pichl bei Wels. Die Gäste – darunter Bürgermeister Johann Doppelbauer – besichtigten den Seminarhof, der Platz für zehn bis 100 Personen bietet. Im Anschluss wurde Prosecco aus dem italienischen Weingut "Azienda Agricola Tognon di Davide Tognon" verkostet. Dazu wurden Spezialitäten aus Italien serviert. Der junge Weinproduzent Davide Tognon und seine Gattin Eva stellten die Schaumweinherstellung in ihrem Weingut vor: Die Trauben für den Perlwein kommen von den Baldobbiadene Bergen. Mit einer Produktion von bis zu 30.000 Flaschen zählt das Gut zu den kleineren Unternehmen, besonders wichtig ist daher höchste Qualität.