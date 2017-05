Reges Treiben bei der Welser Shopping Night

08.05.2017, 10:32 Uhr

Vergangenen Freitag wurde in der Innenstadt wieder bis in die Abendstunden entspannt gebummelt

WELS. Zigtausende Besucher nutzen die verlängerte Einkaufsmöglichkeit im Rahmen der Shopping Night in der Welser Innenstadt. Neben Angeboten des Welser Handels wurde ein buntes Programm vom Stadtplatz bis zum Kaiser-Josef-Platz geboten. Zu den Highlights zählten etwa die Fashionshows am Minoritenplatz, der Besuch der Youtubestars DATV & Dzeni, Live-Musik auf sechs Bühnen sowie Oldtimer-Rundfahrten am Kaiser-Josef-Platz. Auf Einladung des Welser Wirterings sorgten die Weinbauern aus den besten Regionen Österreichs für die Verköstigung. Zusätzliche Angebote wie der italienische Markt am Stadtplatz, das Spanferkelgrillen in der Pfarrgasse und die internationalen Foodtrucks am Kaiser-Josef-Platz rundeten das kulinarische Angebot ab.