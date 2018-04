Women's Night im Bauhaus Wels

20.04.2018, 16:33 Uhr

"Selbst ist die Frau": Bei Heimwerkerkursen lernten Frauen den Umgang mit Material und Werkzeug.

WELS. Bei der Women's Night am 18. April wurde gebohrt, gesägt, geschraubt, Laminat und Fliesen verlegt. Rund 70 Frauen besuchten die sechs Heimwerkerkurse im Bauhaus: Insektenschutzgitter wurden gebaut, Laminat und Fliesen verlegt, Wände verputzt, Möbel renoviert sowie der Umgang mit Bohrmaschinen und Dübeln erlernt.

Zu Beginn der knapp zweistündigen Workshops vermittelten Fachtrainer Grundwissen zu Material, Werkzeug und den einzelnen Arbeitsschritten. Im anschließenden Praxisteil war das Gelernte unter Anleitung der Experten Schritt für Schritt umzusetzen.Die Frauen nannten ähnliche Beweggründe für ihre Teilnahme an den Heimwerkerkursen: "Wir sind beim Haussanieren, ich will mit anpacken", sagte Marion Baumann, die Vollputz auf eine Wand aufbrachte. "Es ist interessant, man lernt immer etwas Neues, und ich kann meinen Mann unterstützen," war die Motivation von Renate Schmieder, die Insektenschutzgitter baute.Seit zehn Jahren bietet Bauhaus zwei Mal im Jahr kostenlose Heimwerkerkurse für Frauen an. Den Trend, dass Frauen Haus und Wohnung nicht nur einrichten, sondern handwerkliche Arbeiten auch selbst vornehmen wollen, habe Bauhaus erkannt, sagt ein Sprecher des Unternehmens: "Wir sollten uns von den Klischeebildern lösen". In den Workshops können Frauen "frei von männlichen Seitenblicken" handwerkliche Fähigkeiten bekommen und ausbauen, so der Bauhaus-Sprecher.Details zur Women's Night gibt es unter www.bauhaus.at