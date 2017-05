2.168 Spender kamen, warteten und ließen sich typisieren

07.05.2017, 11:21 Uhr

Am Samstag, 06. Mai folgten tausende Besucher aus ganz Österreich dieser Einladung und kamen nach Wels auf den Erlebnishof für schwerkranke Kinder, Am Kumplgut.In der Zeit von 10 - 16 Uhr arbeiteten 30 Ärzte durchgehend und unentgeltlich daran, dass den wartenden Spendern Blut abgenommen wurde und sie registriert wurden.

Mehr als 60 freiwillige Helfer standen im Dauereinsatz."Größter Respekt gilt den vielen Spendern, welche sich teilweise bis zu 2 1/2 Stunden lang anstellten um sich registrieren zu lassen".. so GF vom Kumplgut, Florian Aichhorn.Am Ende konnte ein neuer Österreich-Spendenrekord aufgestellt werden.----2.168----- Spender konnten an diesem Tag typisiert werden.Dies erhöht die Chance, dass Max nun endlich seinen passenden Spender findet und er weiterhin am Leben bleiben kann.www.kumplgut.at