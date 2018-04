36 Polizisten ziehen auf Kaiser-Josef-Platz

19.04.2018, 15:10 Uhr

Die Polizeiinspektion in der Roseggerstraße wandert auf den KJ ab und wird 36 Beamten Platz bieten.

WELS. Aktuell stellt der Kaiser-Josef-Platz in punkto Sicherheit einen Brennpunkt dar. Das soll sich im kommenden Jahr ändern: Durch den Bau des neuen Amtsgebäudes der Stadt Wels besteht die Möglichkeit, die Polizeiinspektion Innere Stadt mitten auf den KJ zu verlegen. Ab 2019 werden 36 Polizisten – und damit zehn mehr als in der Roseggerstraße – am Kaiser-Josef-Platz ihren Dienst versehen und für mehr Sicherheit im Zentrum sorgen. Auf einer Gesamtfläche von etwa 400 Quadratmetern wird die Polizeiinspektion in das ehemalige „Backwerk“ sowie in die Räumlichkeiten darüber einziehen. Neben Büros werden unter anderem entsprechende Sozialräume, Umkleiden sowie ein Waffenraum geschaffen. Die für die "Backwerk"-Räumlichkeiten vorgesehene Servicezone wird zugunsten der Polizeiinspektion aufgegeben und ins Innere des Greif-Gebäudes verlegt. Durch die Übersiedelung hat die Polizei in der Folge wieder ausreichend Platz, zudem ist bei Einsätzen eine Ausfahrt in alle Richtungen möglich. "Die Videoüberwachung brachte eine Verbesserung, aber nicht im gewünschten Ausmaß. Polizisten vor Ort zu haben, ist immer besser. Der KJ ist ein Hotspot für Kriminalität, daher halte ich diese Stelle für ideal", meint Bürgermeister Andreas Rabl.