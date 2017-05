70 Tonnen schwerer Trafo getauscht

08.05.2017, 14:44 Uhr

Wels Strom investiert 650.000 Euro in die Versorgungssicherheit der Innenstadt.

WELS. Wels Strom hat im unterirdischen Umspannwerk Wels-Mitte einen Trafo getauscht. „Damit erhöhen wir erneut die Versorgungssicherheit für 15.000 Bewohner der Innenstadt“, sagt Geschäftsführer Franz Gruber. Das 70 Tonnen schwere Gerät wurde von der Stelzhamerstraße aus mit einem Spezialkran spektakulär eingesetzt. Wels Strom investiert in den Trafotausch 650.000 Euro.Der erste der beiden Transformatoren war 2009 getauscht worden. Die Lebensdauer beträgt bis zu 50 Jahre. In den vergangenen Jahren hat Wels Strom in den Ausbau und die Erneuerung des Stromnetzes und der Umspannwerke zehn Millionen Euro investiert.

Alle Stromleitungen unterirdisch

„Die Stadt Wels zählt bei der Versorgungssicherheit zu den besten in Europa. Wir tun auch viel dafür“, unterstreicht Gruber. Die Technik ist durchgehend am neuesten Stand. Ein Grund für die Top-Werte ist, dass Wels Strom als einer der ersten Versorger überhaupt alle Stromleitungen ins Erdreich verlegt hat. Die Stadt ist zu 100 Prozent verkabelt.Im Bereich von Wels Strom wird in vier Umspannwerken Starkstrom auf Mittelstrom gewandelt. Das 1963 in Betrieb genommene Umspannwerk Mitte versorgt die Innenstadt von Westbahn bis Thalheim und von Grünauer Bahn bis Osttangente. Es war das erste unterirdisch gebaute Umspannwerk Europas unter dem „Gaspark“ zwischen Stelzhamerstraße und Herrengasse.