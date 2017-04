Alkoholisierter Autofahrer wird bei Unfall schwer verletzt

23.04.2017, 15:09 Uhr

Fahrzeug flog einige Meter durch die Luft und prallte gegen einen Hang.

WELS. Laut Polizeimeldung fuhr ein Autofahrer aus Wimpassing am 22. April 2017, gegen 19.15 Uhr, mit seinem Auto auf der A8 Innkreisautobahn in die Ausfahrt Wels-West. Laut seinen Angaben war er zu schnell und kam in der Rechtskurve von der Fahrbahn ab. Das Fahrzeug flog einige Meter durch die Luft und prallte gegen einen Hang.Der Lenker war alkoholisiert (1,68 Promille) und nicht angegurtet. Er wurde bei dem Unfall schwer verletzt und mit der Rettung ins Klinikum Wels eingeliefert. Am Fahrzeug entstand Totalschaden.