Alkolenker verursachte Unfall in Edt

27.04.2017, 12:39 Uhr

Ein 31-Jähriger saß mit 1,84 Promille hinterm Steuer.

EDT. Ein 68-Jähriger aus Edt bei Lambach war am 26. April gegen 11.25 Uhr mit seinem Pkw auf der B1, Wiener Straße, Richtung Lambach unterwegs. Zur gleichen Zeit fuhr ein 31-jähriger Autolenker aus Marchtrenk auf der Lambacher Straße Richtung Kreuzung mit der B1, Ortschaft Saag, Gemeinde Edt bei Lambach. Wie die Polizei berichtet, bog der 31-Jährige dort links Richtung Wels ab, übersah dabei aber den Pkw des 68-Jährigen. In Folge kam es zu einer Kollision. Beide Lenker wurden unbestimmten Grades verletzt und in das Klinikum Wels-Grieskirchen eingeliefert. Ein Alkotest bei dem 31-Jährigen ergab einen Wert von 1,84 Promille. Der Alkotest bei dem 68-Jährigen verlief negativ.