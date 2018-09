Auf den Spuren von Shrek! Acht Musicaldarsteller besuchen den grünen Helden im Stadttheater Wels!

17.09.2018, 12:12 Uhr

Es ist gerade Mal ein Jahr her, dass die Tanzschule Dancesation das Musical Shrek aufgeführt hat. Insgesamt 13 Mal traten die jungen Darstellerinnen auf und begeistertet Groß und Klein im Zillertal. Da lag es natürlich auf der Hand, eine befreundete Musicalcompany (musicalwaves aus Wels) zu besuchen und mal zu schauen, was und wie die „Großen“ das Musical auf der Bühne präsentieren.

Unsere Bühnenerfahrene Mädels durften auch einen Blick hinter die Kulissen werfen: Backstage, Einsingraum, Garderobe, Musikgraben, Maske und der Platz des Inspizienten wurden besichtigt. Das allgemeine Fazit der Gruppe lautete: “Da geht es ja genau so zu hinter der Bühne wie bei uns!“ Es wurden Kostüme repariert, letzte Schritte getanzt und Pinocchio wurde die ausfahrbare Nase angeklebt! Nach dem Trubel, hinter der Bühne, hieß es dann still sein, da auf der Hauptbühne aktive geprobt wurde, die letzten Einsätze, Auf- und Abgänge besprochen wurden und Kulissen in den Schnürboden verschwanden.Nach einer kurzen Pause im Foyer, um alle Eindrücke zu verarbeiten ging es dann um 19:30 Uhr los, Shrek eröffnete das Musical und für unsere Mädels gab’s kein Halten mehr, es wurde mitgesungen, gelacht, gestaunt und gefeiert. Nach fast zweieinhalb Stunden, die wie im Flug vergingen, war auch schon alles wieder vorbei, die Zugabe wurde getanzt und der Vorhang schloss sich, nach einer atemberaubenden Vorstellung.

Das letzte Highlight war dann das „Meet&Greet“ mit den Darstellern, die sich viel Zeit nahmen, alle Fragen zu beantworten, Tipps für eigene Musical zu geben und natürlich durfte das obligatorische Erinnerungsfoto und ein Autogramm nicht fehlen!