Auffahrunfall bei Kolonnenverkehr

03.10.2017, 08:46 Uhr

Drei Fahrzeuge beteiligt.

MARCHTRENK. Eine 42-Jährige aus Pettenbach fuhr am 2. Oktober gegen 13.45 Uhr mit einem Pkw in Marchtrenk auf der B1 Richtung Linz. Zeitgleich fuhren eine 34-Jährige aus Wels und ein 35-Jähriger aus Gunskirchen mit ihren Pkw unmittelbar vor der 42-Järhigen.Da die Fahrzeugkolonne zum Stillstand kam verringerten die 34-Jährige und der 35-Jährige die Geschwindigkeit und hielten ihre Fahrzeuge an. Wie die Polizei berichtet, übersah die 42-Jährige die vor ihr anhaltenden Pkw und fuhr auf den Pkw der 34-Jährigen auf. Durch die Wucht des Anpralls wurde ihr Pkw auf den des 35-Jährigen geschoben.Die 34-Jährige und ihre 39-jährige Beifahrerin wurden dabei unbestimmten Grades verletzt und mit der Rettung ins Klinikum Wels eingeliefert. Die anderen beiden Lenker blieben unverletzt.