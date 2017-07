Betrunken und ohne Führerschein unterwegs

27.07.2017, 10:42 Uhr

Ein alkoholisierter Lenker verriet sich selbst durch seine auffällig langsame Fahrweise.

WELS. Ein 46-Jähriger Welser war am 25. Juli kurz nach Mitternacht mit seinem Pkw in der Flurgasse unterwegs. Durch das auffallend geringe Tempo wurde eine Polizeistreife auf das Fahrzeug aufmerksam. Als der Lenker dann auch noch bei der gelb blinkenden Ampelkreuzung mit der Grieskirchner Straße, ohne bei der Stoptafel und Haltelinie anzuhalten, über die Kreuzung fuhr, hielten die Polizisten den Pkw-Lenker an. Im Zuge der Lenker- und Fahrzeugkontrolle stellten die Beamten Anzeichen einer offensichtlichen Alkoholisierung fest. Der 46-Jährige gab dies im Zuge der Kontrolle zu, sowie dass er keinen Führerschein besitzten würde. Ein bei ihm durchgeführter Alkotest ergab einen Wert von 1,62 Promille.