Bus bremst plötzlich: Drei Fahrgäste verletzt

06.05.2017, 12:10 Uhr

Ein Linienbuslenker in Wels bremst unvermittelt, weil ein Pkw weit in eine Kreuzung einfährt. Drei Frauen im Bus stürzen.

WELS. Wie die Polizei mitteilt, war der Linienbus am 5. Mai 2017 in Wels um 14 Uhr mit auf dem Kaiser-Josef-Platz unterwegs und wollte die Kreuzung mit der Hessenstraße in gerader Richtung überqueren. Ein 82-jähriger Autofahrer wollte ebenfalls in gerader Richtung die Kreuzung überqueren. Nachdem dieser vor der Kreuzung mehreren Fußgängern das Queren der Fahrbahn ermöglicht hatte, fuhr er bis zur Kreuzungsmitte und hielt seinen Pkw kurz vor dem Linienbus an.Der Buslenker erschrak dadurch und führte mit dem Linienbus eine schnelle Bremsung durch. Mehrere Personen kamen dabei im Bus zu Sturz.Die insgesamt drei verletzten Frauen, im Alter von 67, 72 und 78 Jahren wurden vom Roten Kreuz Wels erstversorgt und ins Klinikum Wels verbracht.