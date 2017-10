Da Vinci Akademie: Tag der offenen Tür am 10.11.2017 von 8-15 Uhr

Die Da Vinci Akademie lädt zum alljährlichen Tag der offenen Tür am 10. November 2017 in die Da Vinci Schule, den Kindergarten und die Krabbelstube ein. Die Türen sind bereits ab 8:00 Uhr morgens für die Besucher geöffnet. Jeder Interessierte kann sich bis 15:00 Uhr ein Bild vom Schul- bzw. Kinderhausalltag in der Da Vinci Akademie machen.Die Da Vinci Akademie in Wels ist ein einzigartiges, innovatives Zentrum für selbstbestimmtes, autonomes Lernen und Persönlichkeitsentwicklung. Im Selbst-Verständnis der Privatschule und des Privatkindergartens steht ein ganzheitlicher Bildungsbegriff mit unternehmerischem Ansatz. Zahlreiche Montessori-Materialien in Schule und Kindergarten ermöglichen individuelles Lernen und be-greifen.

In einem lebendig gestalteten Entwicklungsprozess erwerben die Kinder und SchülerInnen neben faktischem Wissen reflexive, soziale und ethische Kompetenzen. Die PädagogInnen bieten maßgeschneiderte Betreuung und Entwicklungsbegleitung im Rahmen des öffentlich anerkannten Lehrplans. Die individuelle Betreuung sowie das pädagogische Raumkonzept ermöglichen Projektarbeit und viel Gestaltungsfreiraum für die Kinder. Da Vinci Krabbelstube und KindergartenDas Angebot in der Da Vinci Krabbelstube und im Kindergarten orientiert sich unter anderem an der Pikler-und Montessori-Pädagogik und wird um die zweisprachige (deutsch-englische) Begleitung im gesamten Haus erweitert. Die Kinder erleben freie Bewegungsentwicklung, freies Spiel in natürlicher Umgebung mitten in der Stadt sowie einfühlsame Begleitung.