Das Gute liegt so nah - Geheimtipps: Wanderwege im Bezirk Wels-Land

18.09.2018, 23:30 Uhr

Warum also in die Ferne schweifen, um die herrlichen Herbsttage in der Natur zu genießen?

Krailberg



BEZIRK. Viele bekannte und weniger bekannte Wanderwege führen durch Wälder und Wiesen unseres Bezirks.Neukirchen bei Lambach (Mehrzweckhalle)Kurzer Wanderung auf wunderschönen Wegen durch herrliche Wälder.Auf dem Krailberg wurde 2011 sogar ein Gipfelkreuz errichtet. Eine besondere Motivation für junge Wanderer.

Ins Land einischaun

Reinberg und Marienwarte

Kapellenweg Lambach



Gasthof Dickinger, Bad WimsbachDer Weg zweigt von der Straße Richtung Roitham nach links dem Waldrand entlang ab. Gut beschilderte Waldwege wechseln sich zunächst mit Wiesen ab, bevor in die einzigartige Pflanzenwelt des Neydhartinger Moors eintaucht.Fast ausschließlich abseits der Straßen führt dieser herrliche Weg durch Wiesen und Wald entlang des Neydhartinger Moors, das dem Besucher seine Schönheit an seltenen Pflanzen eröffnet.Parkplatz bei der Nothelferkapelle in ThalheimDer Weg, der sich in Serpentinen vom Parkplatz Nothelferkapelle auf den Reinberg schlängelt, führt schließlich zur Marienwarte, die an klaren Tagen einen wunderschönen Blick auf die Messestadt und die umgebende Bergwelt bietet.Mit Natur, Kultur und einem herrlichen Ausblick auf die Messestadt sowie die umliegende Bergwelt bietet diese Wanderung Abwechslung, die eventuell aufkommende Müdigkeit rasch vergessen lässt.Marktplatz Lambach (Stift)Beim Stift führte der Weg zunächst Richtung ÖBB-Viadukt und zweigt kurz danach rechts in den Kreuzweg ein. Bei der "Heiligen Stiege" vom Kalvarienberg genießt man einen herrlichen Ausblick, bevor man über Ziegelstadl und die Mariahilf-Kapelle wieder an den Ausgangspunkt zurückkehrt.Ein wunderschöner Ausblick auf die umliegende Bergwelt, sowie ein paar ruhige Plätzchen belohnen für den Aufstieg.