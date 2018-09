Der Seminarhof Silbersberg wird offiziell eröffnet

17.09.2018, 02:55 Uhr

Obwohl Kunden schon seit Mai 2018 die zahlreichen Angebote des Seminarhofs nutzen, findet die offizielle Eröffnung am 20. September 2018 um 18 Uhr statt.

PICHL. Anlässlich der bevorstehenden Eröffnung stellte Geschäftsführer Hans Georg Wimmer in einem Rundgang den neu gestalteten Seminarhof Silbersberg vor. In zweijähriger Bauzeit verwandelte sich ein abbruchreifes Bauernhaus in ein Gebäude, das geschickt alte Elemente mit neuer Architektur kombiniert. Ursprünglich suchte der Gründer von Tailor IT nur nach einem neuen Standort für sein Unternehmen, als er inmitten von Wiesen und Wäldern dieses große Areal entdeckte. Durch das großzügige Platzangebot entstand die Idee, Räume für Seminare und Workshops anzubieten.Drei Seminarräume für zehn bis hundert Personen mit je einem eigenen Outdoorbereich stehen zur Verfügung, dazu kommen fünf Doppelzimmer, eine Cafeteria, ein aufwendig restauriertes Gewölbe, eine große gemütliche Lounge und einige Ruhezonen. Darüber hinaus kann man in einer Schauküche eigene Kochabende veranstalten oder von einem Balkon Topköchen bei der Arbeit zusehen. Technisch ist der Seminarhof auf den neuesten Stand: er bietet neben Beamer, Fernseher und der klassischen Seminartechnologie auch spezielle Beleuchtungssysteme der Firma Molto Luce, Klimageräte und Beschallung.